Την κίνηση του FIAT Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει. Ταυτόχρονα το μοντέλο εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους ώστε να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στο Δακτύλιο, ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύησης μηχανικών μερών και οδικής βοήθειας.

Η πιο δυναμική έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15”, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες με €15.490 και €16.990 αντίστοιχα.