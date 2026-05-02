Ο κόσμος της μόδας συναντά το NBA στο πολυαναμενόμενο sequel «Ο διάβολος φοράει Prada 2», με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να βάζουν στο επίκεντρο τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο σταρ του NBA κάνει μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα συμβολική εμφάνιση, υποδυόμενος τον εαυτό του σε μια λαμπερή εκδήλωση στο εξοχικό της θρυλικής Μιράντα Πρίστλι.

Εκεί συναντά την Άντι Σακς, με τη Χάθαγουεϊ να εκφράζει ανοιχτά τον θαυμασμό της τόσο για τον ίδιο όσο και για την εντυπωσιακή πορεία των Νικς, που έχουν ξαναβάλει τη Νέα Υόρκη σε μπασκετικό… πυρετό.

Η σκηνή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς η Χάθαγουεϊ είναι γνωστή φίλαθλος των Νικς, κάτι που δίνει αυθεντικότητα στον ρόλο της και ενώνει ακόμα περισσότερο το σινεμά με το παρκέ.

Karl-Anthony Towns makes an appearance in The Devil Wears Prada 2. 🔥🤩 (via @20thcentury, h/t @KnicksFanTv) pic.twitter.com/LR9kMlBKmo — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 1, 2026

Από την άλλη, ο Τάουνς φέρνει μαζί του την αύρα μιας ομάδας που διανύει περίοδο αγωνιστικής άνθησης, με δυνατές εμφανίσεις στα playoffs.

Το timing δεν είναι τυχαίο: η κυκλοφορία της ταινίας συμπίπτει με την άνοδο των Νικς στο NBA, με παίκτες όπως ο Ότζι Ανουνόμπι να ξεχωρίζουν και να γίνονται σημείο αναφοράς ακόμη και… στο Hollywood.