Το τρέιλερ διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «The Devil Wears Prada» έσπασε κάθε ρεκόρ τον περασμένο μήνα, συγκεντρώνοντας 181,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, πρόκειται για το πιο δημοφιλές τρέιλερ της χρονιάς, ξεπερνώντας μεγάλες παραγωγές όπως τα «Moana» (160 εκατ. προβολές) και «Lilo & Stitch» (149 εκατ. προβολές).

Η επιστροφή των Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) προκάλεσε παγκόσμιο ενθουσιασμό. Η εταιρεία ανάλυσης WaveMetrix επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το πιο επιτυχημένο τρέιλερ κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου, ανήμερα των 43ων γενεθλίων της Χάθαγουεϊ, η οποία το μοιράστηκε και στα κοινωνικά της δίκτυα. Περίπου το ένα τρίτο των προβολών προέρχεται από τους λογαριασμούς της στο Instagram, το TikTok και το Facebook.

Η δυναμική των σίκουελ και οι εξαιρέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα τρέιλερ της λίστας αφορούν συνέχειες ή γνωστά franchise. Εξαίρεση αποτελεί η πρωτότυπη παραγωγή «Michael», η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson), με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, Τζαφάρ.

Η νέα ταινία και το καστ

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026. Η Μέριλ Στριπ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Miranda Priestly σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή.

Στο πλευρό της θα δούμε τους Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci), Τίμπορ Φέλντμαν (Tibor Feldman) και Τρέισι Τομς (Tracie Thoms). Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνονται οι Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), Lady Gaga, Λούσι Λιου (Lucy Liu), Τζάστιν Θερού (Justin Theroux), Μπι Τζέι Νοβάκ (B.J. Novak), Πολίν Σαλαμέ (Pauline Chalamet) και Σιμόν Άσλεϊ (Simone Ashley).

Στην παραγωγή επιστρέφει η αρχική δημιουργική ομάδα: ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ (David Frankel), η σεναριογράφος Αλίν Μπρος Μακένα (Aline Brosh McKenna) και η παραγωγός Κάρεν Ρόζενφελτ (Karen Rosenfelt).

Τα δέκα πιο δημοφιλή τρέιλερ της χρονιάς

Η κατάταξη της WaveMetrix με τα πιο δημοφιλή τρέιλερ έχει ως εξής:

1. «The Devil Wears Prada 2» — 181,5 εκατ.

2. «Moana» — 161,2 εκατ.

3. «Lilo & Stitch» — 149,4 εκατ.

4. «The Fantastic Four: First Steps» — 144,1 εκατ.

5. «Toy Story 5» — 133,6 εκατ.

6. «Avatar: Fire and Ash» — 127,6 εκατ.

7. «Zootopia 2» — 125,6 εκατ.

8. «The Odyssey» — 121,4 εκατ.

9. «Michael» — 113,9 εκατ.

10. «Wicked: For Good» — 113 εκατ.