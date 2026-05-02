Η EuroLeague δημοσίευσε video με τις καλύτερες στιγμές του Game 2 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.

Το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 107-105 σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές, ένταση και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί όπου ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε ένα απίστευτο σουτ για να δώσει την νίκη στο τριφύλλι.

Στο video που ανέβασε η EuroLeague, ο αγώνας χαρακτηρίζεται ως «must watch» τηλεοπτικό θέαμα, με την διοργάνωση να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα από τα παιχνίδια που θα μείνουν αξέχαστα, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα αν συγκαταλέγεται ήδη στα κορυφαία όλων των εποχών.