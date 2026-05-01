Για έβδομη φορά τα τελευταία 9 χρόνια και πέμπτη συνεχόμενη, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα κοντραριστούν στους τελικούς της Handball Premier για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας τη σεζόν 2025-26. Η πρώτη πράξη παίζεται το απόγευμα της Πρωτομαγιάς στις 19:00 (MEGA News) στο κλειστό της Ηλιούπολης, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν και πάλι να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να κάνουν το πρώτο βήμα για να στεφθούν πρωταθλητές σε τελικό με αντίπαλο την Ένωση για έκτη φορά (2018, 2019, 2022, 2025, 2025), ενώ αντίθετα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να… επαναλάβει το 2023 όταν αυτή είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια.

Οι δύο ομάδες έχουν κοντραριστεί ήδη άλλες τέσσερις φορές μέσα στη σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στον τελικό του Σούπερ Καπ (24-23), στον τελικό του Κυπέλλου (33-29) και στην Ηλιούπολη με 32-26 για την 19η αγωνιστική, ενώ η Ένωση επικράτησε στο ΟΑΚΑ με 28-28 για την 8η αγωνιστική.

Σημειώνεται ότι ο 81ος τελικός του πρωταθλήματος Ανδρών θα είναι ο 55ος αγώνας ανάμεσα στους δύο αιώνιους αντιπάλους του ελληνικού χάντμπολ την τελευταία δεκαετία. Ο Ολυμπιακός προηγείται 27-22 στις νίκες, ενώ έχουν σημειωθεί και 5 ισοπαλίες για το πρωτάθλημα.

Συνολικά οι δύο σύλλογοι έχουν αναμετρηθεί σε 10 τελικούς, δύο φορές στο Κύπελλο, δύο στο Σούπερ Καπ και άλλες 6 φορές σε σειρά τελικών για τη Handball Premier. Ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχήσει πλήρως στο διάστημα αυτό, με 9 στους 10 νικηφόρους τελικούς, με την Ένωση, όπως προαναφέρθηκε, να έχει επικρατήσει μόνο στη σειρά των τελικών της Handball Premier τη σεζόν 2022-2023.

Οι δηλώσεις των δύο προπονητών για το Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ρικάρντο Τριλίνι (τεχνικός Ολυμπιακού): «Ένας ακόμα τελικός απέναντι στην ΑΕΚ. Περιμέναμε αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό και έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Τη «νέα ΑΕΚ» την έχουμε νικήσει δύο φορές, όμως έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ. Όλοι πιστεύουν, ότι η ΑΕΚ έχει αποδυναμωθεί, αλλά στην πραγματικότητα απλώς άλλαξε παίκτες. Χρησιμοποίησε μία ομάδα πριν τον Ιανουάριο και μία άλλη μετά τον Ιανουάριο. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ομάδες. Τώρα, είναι πολύ πιο δεμένη και διαθέτει έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Θα είναι μια μεγάλη σειρά αγώνων, που θα διακοπεί για μεγάλο διάστημα λόγω των Εθνικών ομάδων, οπότε θα χρειαστεί πολλή υπομονή και δύναμη για να κατακτήσουμε έναν ακόμη τίτλο».

Aλέξης Αλβανός (τεχνικός ΑΕΚ): «Μετά από τη μεγάλη πρόκριση μας απέναντι στον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζουμε τον Ολυμπιακό και παρότι δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να προετοιμαστούμε, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τον πρώτο αυτό τελικό. Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί, έχει μεγαλύτερο βάθος πάγκου, άρα και επιλογές, ωστόσο έχει και το μεγαλύτερο βάρος και άγχος. Εμείς έχουμε ηρεμία, εξαιρετικό κλίμα και ψυχολογία που για τους τελικούς παίζει μεγάλο ρόλο. Έχουμε παίξει δύο φορές με τον Ολυμπιακό με τις υπάρχουσες συνθήκες και ήμασταν ανταγωνιστικοί για μεγάλο διάστημα, οπότε πρέπει τώρα να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια και συγκέντρωση. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί φέτος, με τις αλλαγές στο ρόστερ, τις τιμωρίες και όλα όσα περάσαμε, η πρόκριση στους τελικούς του Κυπέλλου και ειδικά του πρωταθλήματος είναι σίγουρα επιτυχία».