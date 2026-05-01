Η Μπάγερν Μονάχου και ο Μάνουελ Νόιερ έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον πολύπειρο τερματοφύλακα να παραμένει στους Βαυαρούς για ακόμη μία σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον στο 40ό έτος της ηλικίας του, ο Γερμανός πορτιέρε συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, αποδεικνύοντας την αξία του ακόμη και σε απαιτητικά παιχνίδια, όπως εκείνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Νόιερ ανήκει στη Μπάγερν από το 2011, όταν αποκτήθηκε από την Σάλκε έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που παραμένει μέχρι σήμερα ρεκόρ μεταγραφής για τερματοφύλακα στη Bundesliga. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του έχει συνδέσει το όνομά του με μια «χρυσή» εποχή για τον σύλλογο, κατακτώντας πολυάριθμους τίτλους, μεταξύ των οποίων πρωταθλήματα, κύπελλα και Champions League.

Την ίδια στιγμή, η φετινή Μπάγερν δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο στη Bundesliga και διεκδικώντας το νταμπλ, καθώς βρίσκεται στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στη Στουτγκάρδη. Παράλληλα, συνεχίζει την πορεία της στο UEFA Champions League, όπου αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά, έχοντας προηγουμένως αποκλείσει τη Ρεάλ Μαδρίτης