Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης, στρέφοντας την προσοχή του στην προοπτική της Εθνικής Γερμανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS», ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, είχε ψηλά στη λίστα του τον Γερμανό τεχνικό ως ιδανική λύση για τον πάγκο της ομάδας, θεωρώντας πως διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να επαναφέρει τους «μερένχες» στις επιτυχίες και να διαχειριστεί τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, που πλέον κατέχει διοικητικό ρόλο στη Ρέντ Μπουλ, δεν δείχνει διάθεση να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους για λογαριασμό της ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, βασική του επιδίωξη φαίνεται να είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Γερμανίας, μετά την αποχώρηση του Νάγκελσμαν έπειτα από το επερχόμενο Μουντιάλ.

Η στάση αυτή ενισχύει το σενάριο που θέλει τον Κλοπ να ετοιμάζεται για τον πάγκο των «πάντσερ», ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για άλλες επιλογές στη Ρεάλ. Μεταξύ αυτών, επανέρχεται δυναμικά το όνομα του Μουρίνιο, ο οποίος φέρεται ως ένας από τους βασικούς υποψηφίους για τη διαδοχή του Αρμπελόα.