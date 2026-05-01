Μια αμήχανη σκηνή εκτυλίχθηκε στο 76ο συνέδριο της FIFA, όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιχείρησε να στείλει μήνυμα ειρήνης φέρνοντας κοντά εκπροσώπους του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο πρόεδρος της FIFA βρέθηκε στο βήμα της διοργάνωσης, σε μια διαδικασία γνώριμη για τον ίδιο, και θέλησε να δώσει πιο ουσιαστικό τόνο στη συζήτηση. Για τον λόγο αυτό κάλεσε αρχικά τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ραζούντ.
Ο Ραζούντ αναφέρθηκε σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητώντας από τη FIFA να προστατεύσει τη χώρα του και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες εκεί.
🚨 Gianni Infantino invited Palestine FA & Israel FA presidents onto the stage during FIFA Congress ceremony! 🇵🇸🇮🇱
He asked them to shake hands as a symbol of united and peace — both refused it… 😳🚫 pic.twitter.com/o4i3ZLXLHp
— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) April 30, 2026
Στη συνέχεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ισραήλ, Σέικ Σουλιμάν. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, ο Ινφαντίνο κάλεσε τους δύο άνδρες να ανταλλάξουν χειραψία, επιδιώκοντας να περάσει συμβολικό μήνυμα ενότητας και ειρήνης.
Ωστόσο, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας δεν έδειξε πρόθυμος να συμμετάσχει στη συμβολική κίνηση, με αποτέλεσμα η πρωτοβουλία του επικεφαλής της FIFA να μην ολοκληρωθεί όπως είχε σχεδιαστεί.
Ο Ραζούντ μίλησε στη Marca για το εν λόγω περιστατικό, δίνοντας την εξήγηση του. «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Τζιάνι. Έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τη θέση του ως πρόεδρος της FIFA, κάτι που περιλαμβάνει την προσπάθεια να ενώσει τους ανθρώπους. Αλλά, όπως το καταλαβαίνω, δεν νομίζω ότι ο Ισραηλινός εκπρόσωπος είναι κατάλληλος συνομιλητής για να μου σφίξει το χέρι ή να ποζάρει για μια φωτογραφία μαζί μου.
Στην ομιλία του στο Κογκρέσο, αγνόησε εντελώς τι κάνει η ομοσπονδία του εναντίον των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης οργάνωσης στα κατεχόμενα εδάφη. Έτσι, σέβομαι και εκτιμώ τις καλές προθέσεις του Ινφαντίνο που προσπαθεί να το κάνει αυτό, αλλά ταυτόχρονα με κάποιον που προσπαθεί να καλύψει αυτή τη νέα ισραηλινή ναζιστική κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι μπορώ να του σφίξω το χέρι ή να βγάλω φωτογραφία μαζί του. Υποσχέθηκα στον Ινφαντίνο ότι θα το έκανα; Απολύτως όχι», είπε χαρακτηριστικά.
- Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά: Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους
- Συντάξεις: Έως 846 ευρώ το επίδομα για συνταξιούχους που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι
