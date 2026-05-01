Μια αμήχανη σκηνή εκτυλίχθηκε στο 76ο συνέδριο της FIFA, όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιχείρησε να στείλει μήνυμα ειρήνης φέρνοντας κοντά εκπροσώπους του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος της FIFA βρέθηκε στο βήμα της διοργάνωσης, σε μια διαδικασία γνώριμη για τον ίδιο, και θέλησε να δώσει πιο ουσιαστικό τόνο στη συζήτηση. Για τον λόγο αυτό κάλεσε αρχικά τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ραζούντ.

Ο Ραζούντ αναφέρθηκε σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητώντας από τη FIFA να προστατεύσει τη χώρα του και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες εκεί.

🚨 Gianni Infantino invited Palestine FA & Israel FA presidents onto the stage during FIFA Congress ceremony! 🇵🇸🇮🇱 He asked them to shake hands as a symbol of united and peace — both refused it… 😳🚫 pic.twitter.com/o4i3ZLXLHp — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) April 30, 2026

Στη συνέχεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ισραήλ, Σέικ Σουλιμάν. Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, ο Ινφαντίνο κάλεσε τους δύο άνδρες να ανταλλάξουν χειραψία, επιδιώκοντας να περάσει συμβολικό μήνυμα ενότητας και ειρήνης.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας δεν έδειξε πρόθυμος να συμμετάσχει στη συμβολική κίνηση, με αποτέλεσμα η πρωτοβουλία του επικεφαλής της FIFA να μην ολοκληρωθεί όπως είχε σχεδιαστεί.