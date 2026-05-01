Πριν από τριάντα χρόνια, η Citroën τάραξε τον κόσμο των compact σπορ αυτοκινήτων με το Saxo VTS. Τριάντα χρόνια αργότερα, η Citroën γιορτάζει την επέτειο του μικρού γαλλικού σπορ αυτοκινήτου που συνδύασε με επιτυχία την οδηγική απόλαυση με τις προσιτές επιδόσεις.

Για να κατανοήσουμε την προέλευση του Saxo VTS, πρέπει να ανατρέξουμε στο AX. Το AX, που κυκλοφόρησε το 1986, καθιέρωσε τη Citroën στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων πόλης με τα AX Sport και AX GTi, χάρη στον άψογο χειρισμό τους και την τρομερή αναλογία ισχύος-βάρους.

Το Saxo VTS έφερε κινητήρα που απέδιδε 120 ίππους στις 6.600 σ.α.λ., με την κόκκινη γραμμή στροφών στις 7.300 σ.α.λ. Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο 5 ταχυτήτων με μικρότερη τελική σχέση μετάδοσης και βάρος μόλις 935 κιλά, ωθούσε το VTS σε τελική ταχύτητα 205 χλμ./ώρα και του επέτρεπε να επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7’’.