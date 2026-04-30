Ένα ματς που σίγουρα θα μείνει στο μυαλό του Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο έλαβε χώρα στο Copa Sudamericana, απέναντι στην Παλεστίνο, όπου ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε τρεις ευκαιρίες να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι, αλλά δυστυχώς απέτυχε σε όλες.

Στο 16ο λεπτό του αγώνα, ο Τετέ κέρδισε πέναλτι και ο Βινίσιους ανέλαβε την εκτέλεση. Στην πρώτη του προσπάθεια, ο τερματοφύλακας Πέρες απέκρουσε, αλλά το VAR υπέδειξε πως ο Πέρες είχε κουνηθεί πριν την εκτέλεση, με αποτέλεσμα να δοθεί επανεκτέλεση.

Ο Βινίσιους εκτέλεσε και τη δεύτερη φορά, αλλά ο Πέρεθ του απάντησε με μία ακόμα εντυπωσιακή απόκρουση, με την μπάλα να χτυπάει το δοκάρι. Παρά το γεγονός ότι το VAR υπέδειξε και πάλι ότι ο τερματοφύλακας είχε παραβιάσει τη γραμμή του, το πέναλτι εκτελέστηκε ξανά.

os TRÊS pênaltis perdidos pelo Carlos Vinícius – no primeiro, o goleiro se adiantou – no segundo, se adiantou também – no terceiro, o Carlos Vinícius escorregou e perdeu INACREDITÁVEL. ISSO TUDO EM SEIS MINUTOS. pic.twitter.com/dBxaMzXvHk — Central do Braga (@CentralDoBrega) April 30, 2026

Με την πεποίθηση ότι αυτή τη φορά θα σκοράρει, ο Βινίσιους αρνήθηκε να παραχωρήσει την εκτέλεση σε άλλον παίκτη, αλλά στην τρίτη του προσπάθεια γλίστρησε και ο Πέρεθ, για τρίτη φορά, τον σταμάτησε με εξαιρετική απόκρουση, ολοκληρώνοντας το «χατ-τρικ» των αποκρούσεων.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με 0-0, με την Γκρέμιο να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει και να βρεθεί στην πρώτη θέση του ομίλου, ισόβαθμη με την Τόρκι, με έξι βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές στο Copa Sudamericana.