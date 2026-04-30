Ο Αντουάν Γκριεζμάν αγνόησε το αυστηρό πρωτόκολλο της UEFA και χάρισε στους φιλάθλους της Ατλέτικο Μαδρίτης ένα αξέχαστο στιγμιότυπο, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του Μετροπολιτάνο κατά την τελευταία του εμφάνιση σε εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα με την ομάδα του.

Στο ματς απέναντι στην Άρσεναλ, που έληξε 1-1, οι παίκτες συνήθως πρέπει να κοιτούν ευθεία προς την κάμερα όταν ακούγεται ο ύμνος του Champions League, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Ωστόσο, ο Γκριεζμάν παραβίασε αυτό τον κανόνα και γύρισε για να απολαύσει τον ενθουσιασμό των «ροχιμπλάνκος» φιλάθλων, ζώντας την μαγεία της στιγμής.

Η αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά συναισθηματική για τον Γάλλο, καθώς ήταν η τελευταία του παρουσία στο αγαπημένο του γήπεδο για ευρωπαϊκό αγώνα. Μάλιστα, λίγο έλειψε να χαρίσει τη νίκη στην Ατλέτικο, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι, αφήνοντας τον τελικό σκορ στο 1-1.