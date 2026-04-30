Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να ηγείται της Αλ Νασρ στην πορεία της προς τον τίτλο στη Σαουδική Αραβία, βάζοντας ξανά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στη νίκη επί της Αλ Χιλάλ στο μεγάλο ντέρμπι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στάθηκε τόσο στην αγωνιστική προσπάθεια της ομάδας του όσο και στη φάση της καριέρας στην οποία βρίσκεται, υπογραμμίζοντας ότι πλέον δίνει έμφαση στο να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο γήπεδο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως πάνω απ’ όλα για τον ίδιο παραμένει η επιτυχία της ομάδας, τονίζοντας ότι οι νίκες της Αλ Νασρ είναι η βασική του προτεραιότητα, ανεξαρτήτως προσωπικών επιτευγμάτων.

Τι δήλωσε ο Πορτογάλος σούπερ-σταρ

«Προσπαθώ να απολαμβάνω την κάθε στιγμή, μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, χρόνο με τον χρόνο, γιατί το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει και αυτό είναι γεγονός. Είχα μια υπέροχη καριέρα, η οποία συνεχίζεται. Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι συνεχίζω. Συνεχίζω να το απολαμβάνω, να πετυχαίνω γκολ. Αλλά το σημαντικότερο για εμένα είναι η νίκη».