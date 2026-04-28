Συναρπαστική αναμέτρηση εκτυλίχθηκε στο «Ολίμπικο», όπου Λάτσιο και Ουντινέζε αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 3-3, σε ένα ματς που είχε δραματική εξέλιξη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 18’, με τη Λάτσιο να απαντά στο 50’, πριν το παιχνίδι πάρει «φωτιά» στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Πέδρο έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 80’, όμως η Ουντινέζε έκανε εντυπωσιακή ανατροπή με δύο γκολ στο 86’ και στο 90+3’.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μαλντίνι στο 90+5’ διαμόρφωσε το τελικό 3-3, σε ένα φινάλε γεμάτο ένταση και χαμένες ευκαιρίες.

Σκόρερ: 18′ Εχιζίμπουε, 50΄Πελεγκρίνι, 80΄Πέδρο, 86′,90΄+3΄Άτα, 90′ + 5′ Μαλντίνι

Θρίαμβος για την Κάλιαρι με πρωταγωνιστή τον Μεντί

Λίγο νωρίτερα, η Κάλιαρι πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στην Αταλάντα στη Σαρδηνία, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Μεντί, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ροσομπλού» απομακρύνθηκαν σημαντικά από τη ζώνη του υποβιβασμού, αυξάνοντας τη διαφορά τους στους οκτώ βαθμούς, ενώ οι «μπεργκαμάσκι» έχασαν έδαφος στη μάχη για την Ευρώπη, μένοντας επτά βαθμούς πίσω από τη Ρόμα που βρίσκεται στην 6η θέση.

Σκόρερ: 1′,8′ Μέντι, 40′,45′ Σκαμάκα, 47′ Μπορέλι

