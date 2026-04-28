Ένας άνδρας γύρω στα 30 αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανεπιθύμητη σωματική επαφή, καθώς και για απόπειρα να μεταφέρει το φερόμενο θύμα στο δωμάτιό του. Όπως αναφέρεται, συνελήφθη από την αστυνομία μπροστά σε συναδέλφους του της UEFA, όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο μετά από ευρωπαϊκό αγώνα στον οποίο είχε διαιτητεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή που μίλησε στη «The Sun» υποστηρίζει: «Φέρεται να είχε ξεκινήσει συζήτηση με ένα αγόρι σε κοινόχρηστο χώρο του ξενοδοχείου. Κατηγορείται ότι τον άγγιξε και τον παρενόχλησε παρά τη θέλησή του, προσπαθώντας να τον οδηγήσει στο δωμάτιό του».

Ο αξιωματούχος φέρεται να ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν επιλεγεί για καθήκοντα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, όμως έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε: «Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν έναν άνδρα περίπου 30 ετών με την υποψία σεξουαλικής επίθεσης. Έκτοτε αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, εν αναμονή περαιτέρω έρευνας. Οι έρευνες συνεχίζονται και ο ανήλικος εξακολουθεί να λαμβάνει υποστήριξη από εξειδικευμένους αξιωματικούς».

Η UEFA από την πλευρά της ανέφερε: «Σας ενημερώνουμε ότι γνωρίζουμε την εν εξελίξει αστυνομική έρευνα που αφορά έναν διαιτητή. Παρακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη ανησυχία και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Στο μεταξύ, ο εν λόγω αξιωματούχος δεν θα οριστεί σε αγώνες διοργανώσεων της UEFA. Καθώς πρόκειται για έρευνα σε εξέλιξη, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».