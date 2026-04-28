Η Skoda και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA για το πρώτο τρίμηνο του 2026,παραμένει στη 2η θέση μεταξύ των μαρκών στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορα, με 222.528 ταξινομήσεις και αύξηση 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η πορεία της φίρμας είναι αρκετά δυναμική τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2025, η μάρκα κατέκτησε την 3η θέση στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο παραδόσεις παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της θέσης της στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.Το 2026 ξεκινά με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, με τη Skoda να εδραιώνεται στη 2η θέση των ταξινομήσεων σε επίπεδο μάρκας στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τη Volkswagen.