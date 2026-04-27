Η Άλισον Φίλιξ πήρε μια τολμηρή απόφαση, γνωστοποιώντας πως θα φορέσει ξανά τα spikes της και θα ξεκινήσει προπονήσεις από τον Οκτώβριο, με στόχο να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, στην πόλη όπου μεγάλωσε.

Η κορυφαία Αμερικανίδα σπρίντερ, με μια από τις πιο λαμπρές καριέρες στην ιστορία του στίβου, δεν έκρυψε το κίνητρό της να ζήσει την εμπειρία της συμμετοχής μπροστά στο «σπίτι» της, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ξεπεράσει σημαντικές δυσκολίες λόγω ηλικίας και αγωνιστικής αποχής.

Με 11 Ολυμπιακά μετάλλια και συνολικά 20 σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, η Φίλιξ έχει ήδη καθιερωθεί ως θρύλος του αθλήματος, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένη να δοκιμάσει ξανά τα όριά της.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς θα χρειαστεί να περάσει από τα εξαιρετικά ανταγωνιστικά αμερικανικά trials, όπου ο συναγωνισμός είναι από τους πιο έντονους παγκοσμίως.

Παράλληλα, η ίδια έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει την επιστροφή της μαζί με τον επί χρόνια προπονητή της, Μπόμπι Κέρσι, προσαρμόζοντας το πλάνο της και στις οικογενειακές της υποχρεώσεις, καθώς είναι μητέρα δύο παιδιών.

Η Φίλιξ εμφανίζεται αποφασισμένη, τονίζοντας πως ακόμη κι αν η προσπάθεια δεν οδηγήσει στην πρόκριση, η επιλογή να επιστρέψει και να κυνηγήσει το όνειρο αποτελεί για εκείνη μια βαθιά προσωπική δικαίωση.