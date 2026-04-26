Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στον δεύτερο τελικό κόντρα στον περσινό πρωταθλητή Παναθηναϊκό, φτάνοντας σε νίκη με 3-0 σετ στην PAOK Sports Arena και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1 για τους τελικούς της Volley League.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό, πληρώνοντας τα λάθη σε υποδοχή και επίθεση, ενώ και οι δύο ομάδες είχαν αρκετά χαμένα σερβίς, σε ένα ματς με ένταση αλλά και αστάθεια στο παιχνίδι τους.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και την εξαιρετική κατάσταση βασικών του παικτών, με τον Ερνάντεζ να ξεχωρίζει επιθετικά και να οδηγεί την ομάδα του σε μια κυριαρχική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν αγωνίστηκαν ο Κοβάσεβιτς λόγω θλάσης και ο Γκάσμαν που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο, γεγονός που επηρέασε τον αγωνιστικό του ρυθμό.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Μετς, όπου τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τη μάχη για τον τίτλο σε απόλυτη ισορροπία.