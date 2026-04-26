Μετά την εντυπωσιακή νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 4-3 επί της Μάιντς, κάνοντας ανατροπή, μάλιστα από 3-0 που βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο, ο Μάικλ Ολίσε πρόσφερε ένα ακόμα αξιοσημείωτο στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος πρωταγωνίστησε με την απόδοσή του στην ανατροπή, έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία προς τον συμπαίκτη και φίλο του, Τζαμάλ Μουσιάλα. Μετά την καταπληκτική ασίστ του Μουσιάλα, που οδήγησε σε ένα φανταστικό γκολ και βοήθησε την ομάδα να πλησιάσει την ισοφάριση, ο Ολίσε προκάλεσε αίσθηση όταν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια selfie με τον Γερμανό διεθνή.

Προτού αποδεχτεί τη φωτογραφία, ο Ολίσε έκανε δύο φορές τη χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο, γεγονός που κέντρισε την προσοχή των φιλάθλων και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, καθιστώντας τη σκηνή viral.