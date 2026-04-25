Μίλιτσιτς: «Ο γιός μου είναι στην Αμερική και ο Γιάννης τον προσέχει»
Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL μετατράπηκε σε γιορτή στο Παλέ, καθώς ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου, στέλνοντας την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην Elite League. Το παιχνίδι είχε ξεχωριστό χαρακτήρα λόγω της παρουσίας στο γήπεδο θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, όπως ο Νίκος Γκάλης, αλλά και του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον αδελφό του Θανάση, δημιουργώντας […]
Stoiximan GBL: Η τελική βαθμολογία – Υποβιβάζεται ο Πανιώνιος
Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου, μετά από έξι αναμετρήσεις που ξεκαθάρισαν τη μάχη του υποβιβασμού και τις θέσεις της κορυφής. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ο Πανιώνιος υποβιβάζεται στην Elite League, έπειτα από την ήττα του από τον Άρη στο Παλέ με 75-65. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Μυκόνου […]
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Οι ερυθρόλευκοι κράτησαν το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό
Σε ένα χορταστικό αγώνα στα Άνω Λιόσια, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντραρίστηκαν στα «ίσα» σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν στο τέλος με 94-84. Με αυτή τους την νίκη, οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι και αήττητοι στην κανονική διάρκεια της Basket League. Οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ήταν οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού […]
Stoiximan GBL: Νίκες για ΠΑΟΚ, Προμηθέα Πατρών και Κολοσσό Ρόδου
Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε της Καρδίτσας με 91-80, στη Ρόδο. Η ομάδα των Δωδεκανήσων με αυτή τη νίκη της εισήλθε στο… νήμα στην πρώτη προνομιούχα οκτάδα και κέρδισε ένα εισιτήριο για τα Playoffs της Stoiximan GBL. Ο ΠΑΟΚ, ορμώμενος από τη νίκη του απέναντι στην Μπιλμπάο, επικράτησε του Αμαρουσίου με 101-85. Οι «ασπρόμαυροι», με αυτήν […]
Άρης – Πανιώνιος 75-65: Οι παρουσίες Γιάννη, Σιάο, Γκάλη έριξαν τον «Ιστορικό» στην δεύτερη κατηγορία
Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL είχε γιορτινό χαρακτήρα στο Αλεξάνδρειο, με την παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, του Ρίτσαρντ Σιάο και του Νίκου Γκάλη. Ωστόσο, μέσα στο παρκέ το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό, με τον Πανιώνιο να δίνει μάχη επιβίωσης απέναντι στον Άρη. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα κλειστό στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο […]