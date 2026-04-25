Η σεζόν φαίνεται να ολοκληρώνεται με τον πιο δυσάρεστο τρόπο για τον Έντερ Μιλιτάο, καθώς ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό που ενδέχεται να τον αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρά τη νίκη της Ρεάλ με 2-1 επί της Αλαβές στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για τη La Liga, το παιχνίδι άφησε σημαντικά προβλήματα στην ομάδα, αφού τόσο ο Μιλιτάο όσο και ο Αρντά Γκιουλέρ αποχώρησαν με τραυματισμούς στον οπίσθιο μηριαίο. Οι δύο παίκτες τίθενται εκτός για τα υπόλοιπα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η κατάσταση του Μιλιτάο φαίνεται πιο σοβαρή. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 28χρονος στόπερ αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση, κάτι που ουσιαστικά τον θέτει εκτός και από την τελική φάση του Μουντιάλ με την εθνική Βραζιλίας.

Αντίθετα, για τον Γκιουλέρ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει να ενισχύσει την εθνική Τουρκίας, καθώς ο δικός του τραυματισμός δεν εμπνέει την ίδια ανησυχία.

“Ο Έντερ Μιλιτάο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τον νέο τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο Βραζιλιάνος υπέστη υποτροπή του ουλώδους ιστού από τον αρχικό τραυματισμό που υπέστη τον Δεκέμβριο εναντίον της Θέλτα.

Eder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su nueva lesión en los isquios de la pierna izquierda. Al brasileño se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo en diciembre contra el Celta. Lamentablemente, se perderá el Mundial. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) April 25, 2026

Δυστυχώς, θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο”, ανέφερε ο Μιγκέλ Άνχελ Ντίαθ μέσω του λογαριασμού στο Twitter.