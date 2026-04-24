Τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Madrid Open γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη, καθώς ηττήθηκε από την Καρολίνα Πλίσκοβα με 2-0 σετ (6-4, 7-6), σε αναμέτρηση που κρίθηκε στο tie-break του δεύτερου σετ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελληνίδα τενίστρια προσπάθησε να αντιδράσει, ειδικά στο δεύτερο σετ όπου έδειξε πιο σταθερή εικόνα και κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος, χωρίς όμως να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της.

Στο πρώτο σετ, παρότι ξεκίνησε θετικά, δεν διατήρησε το προβάδισμα, με την Πλίσκοβα να βρίσκει ρυθμό και να το κατακτά με 6-4.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως στο tie-break η Τσέχα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία και πήρε τη νίκη, αφήνοντας την Ελληνίδα τενίστρια εκτός συνέχειας του τουρνουά.