Η EuroLeague ανακοίνωσε την καλύτερη πεντάδα της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2025-26, με δύο παίκτες του Ολυμπιακού να βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους.

Οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεχώρισαν με τις σταθερές και υψηλού επιπέδου εμφανίσεις τους, αποτελώντας βασικά στελέχη της ομάδας τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο Βεζένκοφ είχε ηγετικό ρόλο στην επίθεση, με εντυπωσιακούς μέσους όρους σε πόντους, ριμπάουντ και δημιουργία, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στους βασικούς υποψήφιους για τον τίτλο του MVP.

Από την πλευρά του, ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στη ρακέτα, προσφέροντας σταθερότητα, ριμπάουντ και αποτελεσματικότητα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της ομάδας του.

Αναλυτικά η κορυφαία πεντάδα της φετινής EuroLeague: Ελάιτζα Μπράιαντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ζαν Μοντέρο, Σάσα Βεζένκοβ.