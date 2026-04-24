Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να «σπάσει» το αρνητικό σερί του και να προκριθεί στην επόμενη φάση του τουρνουά της Μαδρίτης, επικρατώντας δύσκολα του Πάτρικ Κίπσον με 2-1 σετ.

Η αναμέτρηση δεν ήταν εύκολη για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος κατά διαστήματα έδειξε εκνευρισμό με την απόδοσή του και είχε έντονες αντιδράσεις προς το τεχνικό του επιτελείο, ενώ υπήρξε και στιγμιαία ένταση με τον διαιτητή.

Παρά την πίεση, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα του αγώνα και να πάρει τη νίκη, επιστρέφοντας στις επιτυχίες.

Μετά το τέλος του ματς, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια, όπου τον περίμενε η σύντροφός του, Κρίστεν Τομς. Οι δύο τους αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, με τον Έλληνα πρωταθλητή να της δίνει ένα τρυφερό φιλί, σε μια πιο ήρεμη και προσωπική στιγμή μετά την ένταση του αγώνα.

Stefanos Tsitsipas with his girlfriend Kristen Thoms after his 1rt round win in Madrid🥹🤍

