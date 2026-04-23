Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα από το Τερφ Μουρ, επικρατώντας 1-0 της Μπέρνλι για την 34η αγωνιστική της Premier League και «έπιασε» την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας, με τις δύο ομάδες να είναι πλέον ισόβαθμες και τη μάχη του τίτλου να φουντώνει για τα καλά.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Έρλινγκ Χάαλαντ μόλις στο 5’, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στους «πολίτες». Παρά την κυριαρχία τους, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το ματς, με τον Ντουμπράβκα να πραγματοποιεί σωρεία επεμβάσεων και να κρατάει την Μπέρνλι ζωντανή. Στο 55’ ο Χάαλαντ άγγιξε ξανά το γκολ, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι, σε μια στιγμή που θα μπορούσε να κρίνει πιο άνετα το παιχνίδι.

Για την Μπέρνλι, η ήττα αυτή σήμανε και τον μαθηματικό υποβιβασμό της στην Championship.

Μπόρνμουθ – Λιντς 2-2

Στο άλλο ματς της ημέρας, η Μπόρνμουθ είδε τη νίκη να της γλιστράει μέσα από τα χέρια στις καθυστερήσεις απέναντι στη Λιντς, με το τελικό 2-2 να έρχεται στο 97’ από τον Λόνγκσταφ. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με τον Κρούπι (60’) και τον Ράγιαν (86’), όμως ένα αυτογκόλ στο 68’ και το τελευταίο χτύπημα στο φινάλε τους στέρησαν την άνοδο στην 6η θέση.

Η βαθμολογία της Premier League