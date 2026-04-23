Αναστάτωση προκάλεσε στην Μπαρτσελόνα ο τραυματισμός του Λαμίν Γιαμάλ στο παιχνίδι με τη Θέλτα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δημιουργούν ανησυχία ακόμη και για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Τελικά, στις εξετάσεις διαπιστώθηκε πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Ο 18χρονος άσος, που βρήκε δίχτυα με εκτέλεση πέναλτι πριν αποχωρήσει τραυματίας, θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, χάνοντας τα τελευταία παιχνίδια των Καταλανών στη La Liga, ανάμεσά τους και το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος εγκαίρως για να ενισχύσει την Εθνική Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε τη διάγνωση, τονίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση χωρίς ρίσκο.

Το απόγευμα της επόμενης μέρας, ο ίδιος ο Γιαμάλ έστειλε το δικό του μήνυμα:

«Αυτός ο τραυματισμός με αφήνει εκτός γηπέδου τη στιγμή που ήθελα περισσότερο από ποτέ να είμαι εκεί και πονάει περισσότερο απ’ όσο μπορώ να εξηγήσω. Πονάει που δεν μπορώ να παλέψω μαζί με τους συμπαίκτες μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω όταν η ομάδα με χρειάζεται. Όμως πιστεύω σε αυτούς και ξέρω ότι θα δώσουν την ψυχή τους σε κάθε παιχνίδι.

Εγώ θα είμαι εκεί, έστω κι απ’ έξω, στηρίζοντας, εμψυχώνοντας και σπρώχνοντας όπως ένας από αυτούς. Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι απλώς μια παύση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με περισσότερη θέληση από ποτέ, και η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα και ζήτω η Μπάρτσα.»