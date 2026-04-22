Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με δημοσίευμα της Diario AS να αναφέρει ότι ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ουσιαστικά «προσφερθεί» για μια πιθανή δεύτερη θητεία στον πάγκο της «Βασίλισσας», μέσω του ατζέντη του, Χόρχε Μέντες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μέντες φέρεται να έχει μεταφέρει στη Ρεάλ την προοπτική επιστροφής του Μουρίνιο, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και για τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Μπενφίκα. Ωστόσο, από την πλευρά των Μαδριλένων δεν υπάρχει ακόμη καμία οριστική απόφαση για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Ο Μουρίνιο είχε καθίσει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2010 έως το 2013, σε μια τριετία που σημάδεψε έντονα την ευρωπαϊκή του πορεία. Σε αυτό το διάστημα κατέκτησε την La Liga τη σεζόν 2011-12, το Copa del Rey το 2011, αλλά και το ισπανικό Σούπερ Καπ το 2012, οδηγώντας τη Ρεάλ σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού με τις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης και κυρίως της Μπαρτσελόνα.

Η υπόθεση της επιστροφής του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» παραμένει ανοιχτή, με αρκετά δεδομένα να βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, την ώρα που το όνομα του Πορτογάλου τεχνικού επανέρχεται δυναμικά στο ρεπορτάζ της Ρεάλ.