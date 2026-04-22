Πρωταθλητής στην Α1 γυναικών του μπάσκετ είναι ο Αθηναϊκός, όπως έκανε σήμερα (22/04) γνωστό η ΕΟΚ, καθώς η αθλητική δικαστής απέρριψε την ένσταση που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός ΑΟ.

Έτσι, ουσιαστικά ο φετινός τίτλος κρίθηκε στα χαρτιά, καθώς οι τελικοί τελείωσαν χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Βύρωνα και το «τριφύλλι»!