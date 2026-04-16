Ο Αθηναϊκός τοποθετήθηκε δημόσια μία ημέρα μετά τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών,ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας της αποχώρησης του Παναθηναϊκού από το παρκέ.

Η ομάδα του Βύρωνα εξέδωσε ανακοίνωση με αιχμές προς τη διοίκηση του «τριφυλλιού», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση που τηρήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στην τοποθέτησή του, ο Αθηναϊκός επιτέθηκε στη διοίκηση των «πρασίνων», υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν έπληξαν τις ίδιες τις αθλήτριες της ομάδας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «για οπαδικά συμφέροντα πρόδωσαν τις αθλήτριές τους».

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

«Με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο χθεσινό πρώτο τελικό, αναγκαζόμαστε για ακόμα μια φορά να παραθέσουμε τα γεγονότα προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Οι φίλοι του μπάσκετ γυναικών σήμερα ντρέπονται!

Δυστυχώς, στο χθεσινό ματς γίναμε μάρτυρες όλων όσων προσπαθήσαμε να αποφύγουμε, και όλων όσων είχαμε προειδοποιήσει ότι μπορεί να συμβούν. Παρά την καλή θέληση της Διοικούσας μας Επιτροπής, παρά την προθυμία της να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο για να παρακολουθήσει έναν τελικό και παρά το γεγονός ότι στις κερκίδες υπήρχαν ελάχιστοι (όσα και τα ελάχιστα εισιτήρια που εκδώσαμε) μεμονωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ελεύθερα χειροκροτούσαν και επιδοκίμαζαν τις προσπάθειες των παικτριών τους, η έννοια της υποστήριξης για ορισμένους είναι προφανώς συνυφασμένη με απρεπείς συμπεριφορές, όμοιες με εκείνη του οπαδού του τριφυλλιού που αναγκάστηκε η Aστυνομία (έπειτα από συνεχόμενες ύβρεις προς τους διαιτητές και προς αθλήτριές μας) να απομακρύνει από το γήπεδο.

1. Επιθυμία της, όπως και επιθυμία όλων των μελών της ομάδας, ήταν και παραμένει να κρίνονται οι αγώνες στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Ομοίως και οι τίτλοι.

2. Μεμονωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού παρακολούθησαν τον αγώνα και χειροκρότησαν την ομάδα τους, χωρίς να υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα – το απολύτως φυσιολογικό, δηλαδή, για έναν αγώνα που διεξάγεται σε πολιτισμένη ατμόσφαιρα.

3. Μέχρι και το ημίχρονο του αγώνα, δεν υπήρχαν περισσότερες από δέκα κενές θέσεις στις κερκίδες και κατά συνέπεια δεν υπήρχε καν χώρος για να φιλοξενήσει τους ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ οπαδούς του Παναθηναϊκού, που επέμεναν να μπουν στο γήπεδο παρά την υπογεγραμμένη και δημόσια ανακοινωμένη απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού (μετά από αίτημα-εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ.) για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Παναθηναϊκού και διάθεση εισιτηρίων. Τα υπάρχοντα βίντεο του αγώνα και όχι μόνο, μαρτυρούν του λόγου το αληθές.

4. Ο αριθμός των εισιτηρίων που ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός ΑΟ ότι ήταν στη διάθεση των οργανωμένων οπαδών τους είναι αποκύημα επιστημονικής φαντασίας και ουδέποτε υπήρξε τέτοια προπώληση εισιτηρίων που να πιστοποιεί τα λεγόμενά τους. Απλά, για άλλη μια φορά ήθελαν ετσιθελικά να μπουν στο γήπεδο. Είναι κάτι, άλλωστε, που είχαν κάνει ξανά στο παρελθόν. Εξάλλου, οι μοναδικοί καθ’ ύλην αρμόδιοι για να αποφασίσουν για την απαγόρευση ή μη, εισόδου φιλάθλων στο γήπεδο ήταν οι αρχές, και όχι η Διοίκηση του Αθηναϊκού.

Τις τελευταίες ώρες και μετά την ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει η ομάδα από τον αγώνα, υπάρχει τεράστιος όγκος παραπληροφόρησης και σύγχυσης, με αποτέλεσμα την πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας. Έχουμε δει και διαβάσει μέχρι και ανθρώπους που ήταν στις κερκίδες και παρακολουθούσαν τον αγώνα, να δηλώνουν ότι δεν τους επετράπη να εισέλθουν στο γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός είναι καλό να λύσει τις διαφορές του και τα προβλήματα του εσωτερικά. Η απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει η ομάδα στο ημίχρονο του αγώνα πρωτίστως προδίδει τον ιδρώτα των ίδιων των παικτριών τους και της δικής τους πορείας και προσπάθειας στη φετινή σεζόν. Τον Αθηναϊκό να μην τον χρησιμοποιούν για να προβάλλουν την ατζέντα τους, η οποία προφανώς και είναι μεγαλύτερη από το μπάσκετ γυναικών. Είναι λυπηρό ότι επέλεξαν να θυσιάσουν μια αξιοθαύμαστη ομάδα και έναν αληθινά σπουδαίο για μας αντίπαλο για ευτελή οπαδικά συμφέροντα που είναι πολύ μακριά από το μπάσκετ γυναικών και από το πρωτάθλημα, το οποίο ήθελαν και δύο ομάδες να διεκδικήσουν στο γήπεδο.

Στον Αθηναϊκό θα παραμένουμε ψύχραιμοι και δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της αντιπαράθεσης που συγκεκριμένο κέντρο παραπληροφόρησης και τοξικότητας προσπαθεί να εισάγει στον δημόσιο αθλητικό βίο. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μπάσκετ γυναικών και με την βοήθεια των 16 επώνυμων φετινών χορηγών μας και μελλοντικά ακόμα περισσότερων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν και να επενδύσουν στην πορεία, και άνοδο του αθλητισμού γυναικών στην πατρίδα μας, μακριά από οπαδικές, τοξικές, διχαστικές λογικές, θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς την κορυφή. Μόλις ξεκινήσαμε…

Με σεβασμό προς τον κάθε αντίπαλο και κυρίως προς το ίδιο το άθλημα,

Αθηναϊκός Qualco WBC»