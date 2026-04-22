Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια τεράστια ευρωπαϊκή νίκη, επικρατώντας 16-15 της πανίσχυρης Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική του προημιτελικού ομίλου του LEN Champions League, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης στη Μάλτα.

Σε ένα κατάμεστο Παπαστράτειο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τη δύναμη από την εξέδρα και έβγαλαν ένταση και ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο κόσμος δημιούργησε ασφυκτική ατμόσφαιρα, με πάνω από 1.000 φίλους της ομάδας να μετατρέπουν το κολυμβητήριο σε καυτή έδρα, δίνοντας ώθηση στα κρίσιμα σημεία.

Η ένταση, ο παλμός και η πίεση του κόσμου αποτυπώθηκαν και μετά τη λήξη, με τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό να μοιράζεται εικόνες και βίντεο από την εξέδρα, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική των Πειραιωτών στην Ευρώπη.