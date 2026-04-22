Μια ξεχωριστή συνάντηση έλαβε χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου ο Ασράφ Χακίμι ήρθε σε επαφή με τη Ριάνα, σε ένα στιγμιότυπο που συνδύασε τον αθλητισμό με τη διεθνή showbiz.

Ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη συνάντηση στα social media με τους ίδιους να ποζάρουν σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χακίμι χάρισε στη διάσημη τραγουδίστρια μια φανέλα της Εθνικής Μαρόκου, υπογεγραμμένη και με προσωπική αφιέρωση.

Παράλληλα, δεν πέρασε απαρατήρητη μια πιο χαλαρή διάθεση από πλευράς του Μαροκινού διεθνή, ο οποίος φάνηκε να πειράζει διακριτικά τη Ριάνα.

Η ίδια έχει εκφράσει την υποστήριξή της προς τη Νιγηρία, η οποία είχε αποκλειστεί από το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.