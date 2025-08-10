Την ώρα που ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ θεωρούνται τα φαβορί για την «Χρυσή Μπάλα», ο Ασράφ Χακίμι πιστεύει πως και αυτός αξίζει να κερδίσει το βραβείο, όπως τόνισε σε συνέντευξή του στο «Canal+».

Ο Μαροκινός δεξιός μπακ μετά από μία άκρως επιτυχημένη σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, που κατέκτησε το νταμπλ στη Γαλλία, αλλά και το Champions League, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για την «Χρυσή Μπάλα». Μαζί του βρίσκονται ακόμη οκτώ συμπαίκτες του, από τον σύλλογο του Παρισιού.

Ο 26χρονος πραγματοποίησε 55 εμφανίσεις τη σεζόν 2024-25 με την Παρί, σκόραρε 11 φορές και μοίρασε 15 ασίστ. Ήταν καταλυτικός στην πορεία του γαλλικού συλλόγου, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πέτυχε τέσσερα γκολ, ένα στον προημιτελικό εναντίον της Άστον Βίλα (3-2), ακόμα ένα στον ημιτελικό με την Άρσεναλ (2-1) και το τελευταίο στον τελικό με αντίπαλο την Ίντερ (5-0).

«Όταν με βάζουν στην συζήτηση για την «Χρυσή Μπάλα», είναι ένα όνειρο που δεν είχα ποτέ σκεφτεί. Εάν έχω την ευκαιρία να την κερδίσω, νομίζω ότι την αξίζω κι εγώ. Είχαμε μία ιστορική σεζόν και δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν σκοράρει στα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, ειδικά αμυντικοί.

Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος, αλλά όχι, παίζω στην τετράδα της άμυνας και πρέπει να σκεφτώ την άμυνα. Τα στατιστικά που είχα φέτος δεν είναι αυτά ενός συνηθισμένου αμυντικού. Νομίζω ότι όταν ένας αμυντικός το κάνει αυτό, αξίζει κάτι περισσότερο από έναν επιθετικό», δήλωσε ο Χακίμι.

Ταυτόχρονα υπερασπίστηκε τον εαυτό του, ενάντια στην κατηγορία βιασμού που αντιμετωπίζει, παρ’ όλο που η εισαγγελέας ζήτησε πρόσφατα να δικαστεί.