Το τελευταίο διάστημα, τα ταξίδια του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού, τόσο στην Ινδία όσο και στη Σαντορίνη, είχαν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο επηρεάζουν την αγωνιστική του προετοιμασία.

Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να απαντήσει με έναν τρόπο διαφορετικό από τον συνηθισμένο.

Μετά την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό, ο Χέιζ-Ντέιβις ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται ντυμένος αστροναύτης, με φόντο το «φεγγάρι», στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τους επικριτές του.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως έμμεση απάντηση στα σχόλια που είχαν προκύψει για τον τρόπο που διαχειρίζεται τον χρόνο του εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.