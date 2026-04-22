Το βραβείο του καλύτερου παίκτη κάτω των 22 στην Euroleague, κατέληξε στον Ζαν Μοντέρο.

Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ μέτρησε κατά μέσο όρο 13,7 πόντους και 4,6 ασίστ και οδήγησε την Βαλένθια στην δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Μάλιστα, για τον Μοντέρο αύτο ήταν το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο rising star, μετά το περσινό στο EuroCup.

Στη δεύτερη θέση των επιλογών βρέθηκε ο Σαλιού Νιανγκ από τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ στην τρίτη θέση κατετάγη ο Σέρχιο Ντε Λαρέα από τη Βαλένθια. Αυτό σηματοδοτεί το δεύτερο βραβείο για την ομάδα των «νυχτερίδων», καθώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς.

