Η ΑΕΛ δεν κατάφερε ούτε στην 4η αγωνιστική των Play-Outs της Stoiximan Super League να πάρει τη νίκη που έψαχνε, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά και χάνοντας ακόμη μία ευκαιρία να «ανασάνει» βαθμολογικά.

Οι Θεσσαλοί δεν εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Ατρόμητο, παρότι τον έπιασαν στη βαθμολογία (ΑΕΛ 12η, Πανσερραϊκός 13ος με 24 βαθμούς), και παραμένουν σε δύσκολη θέση στη μάχη της παραμονής, με την πίεση να μεγαλώνει όσο το σερί χωρίς νίκη συνεχίζεται.

Η ΑΕΛ συμπλήρωσε πλέον 11 αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, με τελευταία της νίκη να καταγράφεται στις 31 Ιανουαρίου, όταν είχε επικρατήσει 2-0 στον Βόλο. Από την άλλη, η Κηφισιά έφτασε τα πέντε ματς χωρίς νίκη, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες είχαν ανάγκη το αποτέλεσμα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Κηφισιά προηγήθηκε στο 18’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόμπο, ενώ η ΑΕΛ απάντησε στο 55’ με δυνατό σουτ του Σαγκάλ για το 1-1. Στη συνέχεια αμφότερες οι ομάδες έψαξαν το γκολ της νίκης, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε.

Περισσότερα σε λίγο…