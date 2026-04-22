Η smart αποκαλύπτει τις πρώτες σχεδιαστικές εικόνες του διθέσιου Concept #2. H smart θα φιλοξενήσει το αποκλειστικό «Change of Perspectives» Global Brand Event, σήμερα στις 22 Απριλίου, ενώ θα ακολουθήσει μια μεγάλη παρουσίαση στην Έκθεση Auto Beijing 2026. Επισης, η μάρκα ανακοινώνει το ολοκαίνουργιο smart #6 EHD, το πρώτο premium fastback sedan στην ιστορία της, το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά στην Κίνα.

Διατηρώντας τον πυρήνα του αγαπημένου διθέσιου αυτοκινήτου πόλης, το smart Concept #2 επανασχεδιάζεται με τόλμη για το σήμερα από τη Mercedes-Benz Global Design Team. Φέροντας τα βασικά γονίδια του εμβληματικού smart fortwo, αυτό το εξωτερικό σχεδιαστικό πρωτότυπο δίνει μία πρώτη εικόνα του αμιγώς ηλεκτρικού smart #2, παρουσιάζοντας ένα νέο όραμα για το αυτοκίνητο πόλης.