Η Volkswagen ενισχύει τη γκάμα του Tiguan στην ελληνική αγορά, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον εξοπλισμό του , με την τιμή του να ξεκινά πλέον από 33.990 ευρώ για την έκδοση Trend 1.5 eTSI 130 PS DSG. Οι εκδόσεις More και R-Line More, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού διαθέτουν Travel Assist με Emergency Assist, Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης, κάμερα 360° και Head-Up Display. Παράλληλα, συστήματα όπως το Pre-Crash και το Keyless Access είναι διαθέσιμα ήδη από τη βασική έκδοση Life.

Με εκδόσεις Hybrid, Plug-In Hybrid και Diesel, ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η γκάμα περιλαμβάνει 1.5 eTSI mild hybrid εκδόσεις και 2.0 TDI diesel επιλογές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι Plug-In Hybrid εκδόσεις με ισχύ 204 PS και 272 PS, οι οποίες, πέρα από τον αποδοτικό και σύγχρονο χαρακτήρα τους, συνοδεύονται και από σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς οι εκπομπές CO2 παραμένουν κάτω από 50 g/km και έτσι δεν προκύπτει φόρος χρήσης.

Η νέα γκάμα του Tiguan ξεκινά από 33.990 ευρώ με την έκδοση Trend 1.5 eTSI 130 PS DSG, ενώ η έκδοση More 1.5 eTSI 150 PS DSG διατίθεται από 38.990 ευρώ και η R-Line More 1.5 eTSI 150 PS DSG από 45.590 ευρώ. Στη diesel γκάμα, η έκδοση 2.0 TDI 150 PS DSG Life ξεκινά από 43.990 ευρώ, ενώ οι Plug-In Hybrid εκδόσεις 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line και 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line διατίθενται στα 48.780* ευρώ και 49.580* ευρώ αντίστοιχα.