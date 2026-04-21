Ο Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνεται στη «μάχη» των play-in της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας απόψε (21/4, 21:00) τη Μονακό στο Telekom Center Athens, με φόντο το εισιτήριο για τα playoffs. Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει την 7η θέση και θα τους φέρει αντιμέτωπους με τη Βαλένθια στην επόμενη φάση, σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και απαιτήσεων.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, καθώς μοναδικός απών είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ επέλεξε να διατηρήσει την ίδια δωδεκάδα με εκείνη της αναμέτρησης απέναντι στην Αναντολού Εφές. Εκτός αποστολής έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Με 8άδα οι Μονεγάσκοι:

Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκάριν, Στράζελ, Τζέιμς.