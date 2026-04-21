Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του, επικρατώντας με 15-6 του ΝΟ Ρεθύμνου και ολοκληρώνοντας με νίκη τις υποχρεώσεις του για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Waterpolo League.

Οι Ερυθρόλευκες έκαναν από την αρχή του αγώνα επίδειξη δύναμης, καθώς οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να πετύχουν μόλις ένα γκολ μέχρι το ημίχρονο (12-1).

Εκτός από την πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αθλήτριες της Ακαδημίας του (Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα, Κραβαρίτη, Τζωρακάκη, Κουρτίδου, Διρχαλίδου, Λαναρά), χρησιμοποιώντας την επιθετική του δύναμη για να κατακτήσει την άνετη νίκη στην έδρα του, ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με το απόλυτο 22 στα 22.