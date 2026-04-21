Αν κάποιος αφουγκραστεί το τι πιστεύουν οι φίλοι της ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα, σε ένα συμπέρασμα θα καταλήξει: ο Μεξικανός άσος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα με τα κιτρινόμαυρα. Ακόμη περισσότερο, δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος παίκτη με τέτοια ζωντάνια στο παιχνίδι του, με τέτοια αποφασιστικότητα όταν εκκινεί από τον χώρο του κέντρου της επιθέσεις του.

Είναι, όμως, πάντα έτσι; ‘Η τουλάχιστον, όλο αυτό το σκηνικό αποτελεί τον γενικό κανόνα; Κάνοντας βουτιά στο παρελθόν βλέπουμε πως ο Πινέδα έφτασε στα μέρη μας το καλοκαίρι του ’22 ως επιλογή «πρώτης γραμμής» του Ματίας Αλμέιδα. Ο ένας γνώριζε τον άλλον. Αμφότεροι ήξεραν πώς να συνεργαστούν και να φέρουν το υψηλότερο δυνατό αποτέλεσμα.. Και ναι, η ΑΕΚ κατέκτησε την άνοιξη του 2023 όχι μόνο τον τίτλο του πρωταθλητή, αλλά πανηγύρισε και το νταμπλ.

Με τον Πινέδα να ξεχωρίζει εντυπωσιακά, να δείχνει καταλύτης στην όλη προσπάθεια του συνόλου, να αγωνίζεται σε συνολικά 36 ματς πρωταθλήματος σημειώνοντας εννιά γκολ. Και ένας χαφ που βλέπει δίχτυα, αυτομάτως γίνεται εξαιρετικά δημοφιλής στο κοινό. Η δε ΑΕΚ, κάποιες στιγμές έπιασε καταπληκτική απόδοση, έχοντας απίστευτη ένταση και δυναμισμό στο παιχνίδι της.

Και μετά άλλαξε ο …δίσκος. Τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, η απόδοση του συνόλου που έχτισε ο Αργεντινός προπονητής είχε σκαμπανεβάσματα, κοινώς έλειπε η σταθερότητα και επιπρόσθετα οι πρωταγωνιστές δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό. Η όλη κατάσταση, όσα γίνονταν με τον Αλμέιδα και οι φήμες για το μέλλον του, επηρέασαν και τον Πινέδα. Οι 33 συμμετοχές και τα τρία γκολ τη δεύτερη χρονιά του στην Ελλάδα και οι 30 παρουσίες με το μόλις ένα γκολ την τρίτη του σεζόν, δεν ήταν αυτό που πολλοί περίμεναν.

Σε μια ΑΕΚ που έδειχνε να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λειτουργίας σε όλες τις γραμμές και ενώ κατέληξε με το θλιβερό για την ίδια 0-6 στα play offs. Τότε, ας πούμε στη …δεύτερη ελληνική ζωή του Πινέδα, δεν έλειψαν οι σκέψεις μήπως ήταν πολύ ακριβός για την ΑΕΚ, δεν έδινε πίσω δηλαδή όσα πολλά έπαιρνε.

Τώρα, τι συμβαίνει αλήθεια; Ο μαέστρος Ορμπελίν Πινέδα, έχοντας αφομοιώσει πλήρως το στυλ παιχνιδιού του Νίκολιτς, ελίσσεται στο χορτάρι λες και παίρνει οδηγίες από τον μέντορά του, τον Αλμέιδα. Ένας ταχύτατος μέσος, με εμπνεύσεις και ιδιαίτερα δημιουργικός, που αγκομαχούν να τον σταματήσουν οι αντίπαλοι. Τον απήλαυσαν όλοι στο πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και μέχρι τώρα ο παίκτης έχει 14 συμμετοχές και τέσσερα γκολ. Δεν τα λες και άσχημα και σίγουρα είναι καλύτερα τα στατιστικά αυτά εν συγκρίσει με την προηγούμενη χρονιά.

Συμπέρασμα: για να αποδώσει ένας παίκτης το μέγιστο, πρέπει να τον βοηθά και η ομάδα. Ναι, κι αυτός οφείλει να δώσει ώθηση στην ενδεκάδα, ωστόσο το δέσιμο του συνόλου θα εκτοξεύσει τις δικές του ικανότητες και θα τον κάνει να δείχνει ακόμη καλύτερο. Η δε ΑΕΚ αυτού του διαστήματος, πόρρω απέχει από το σύνολο του Αλμέιδα που ξέφτιζε σε απόδοση κάθε αγωνιστική και προβλημάτιζε τους πάντες.