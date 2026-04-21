Με μία ανάρτηση στο X, ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στο σχόλιο του Κέντρικ Ναν για τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ανέφερε «το να μιλάς υποτιμητικά για κάποιον δεν σε κάνει καλύτερο».

Ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Κέντρικ Ναν για τα σχόλια του σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοφ. «Οι ηγετικοί guards έχουν συνήθως πιο πολυσύνθετο ρόλο. Ευτυχώς για εκείνον, η ομάδα του είναι στην κορυφή και ο ίδιος αποδίδει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει υπερβολικό φόρτο εργασίας. Επιπλέον, επωφελείται από την εξαιρετική βοήθεια των “πορτοκαλί”, κάτι που είναι καλό για τον ίδιο. Δεν πιστεύω ότι έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με double team», έγραψε ο Ναν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.