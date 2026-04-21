Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σήμερα Τρίτη (21/4), μετά την απόφαση της Τεχεράνης να μην συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στον πόλεμο του Ιράν.

Στις 23:05 ώρα Ελλάδος τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονταν κατά 5,13% στα 100,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχυόταν κατά 4,35%, φτάνοντας στα 91,77 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είχε ξεκινήσει νωρίτερα, μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντ. Βανς, ο οποίος επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, δεν είχε ακόμη επιβιβαστεί στην πτήση του προς το Ισλαμαμπάντ.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, που διακινούν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρέμεινε ουσιαστικά παγωμένη, με μόλις τρία πλοία να διέρχονται το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής κίνησης. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Trafigura, Σαάντ Ραχίμ, δήλωσε στο FT Global Commodities Summit ότι «έχουν ήδη χαθεί ένα δισεκατομμύριο βαρέλια· ακόμη κι αν το ζήτημα λυθεί αύριο, σε έναν μήνα θα φτάσουμε το 1,5 δισεκατομμύριο».

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη

Στη Μέση Ανατολή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο, κατηγορώντας την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση για παραβίαση της εκεχειρίας, λίγο πριν από τις συνομιλίες που διαμεσολαβούν οι ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από τη Χεζμπολά δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τα δικαιώματα επιβατών, τις χρονοθυρίδες αεροδρομίων και τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, σε περίπτωση ελλείψεων καυσίμων αεροσκαφών λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Katherina Reiche, διαβεβαίωσε ότι οι προμήθειες καυσίμων δεν κινδυνεύουν, καθώς τα διυλιστήρια προσαρμόζονται στην αυξημένη ζήτηση, προσθέτοντας όμως ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ρωσικές προμήθειες και ουκρανικές προσδοκίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός πετρελαίου Druzhba, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Ευρώπη, είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει, επισημαίνοντας πως το Κίεβο αναμένει την αποδέσμευση πακέτου βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ (106 δισ. δολαρίων). Ωστόσο, τρεις πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι η Ρωσία σχεδιάζει να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του Druzhba από την 1η Μαΐου.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάποια τέτοια απόφαση. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, το επενδυτικό κλίμα υποχώρησε σε χαμηλό τριών ετών τον Απρίλιο, καθώς οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αισθάνονται τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, πέρα από την αύξηση των τιμών, σύμφωνα με το ινστιτούτο ZEW.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε άνοδο των τιμών της βενζίνης και σε ρεκόρ εσόδων στα πρατήρια καυσίμων, ενώ οι επιστροφές φόρου ενίσχυσαν τη ζήτηση σε άλλους τομείς.

Αναμονή για τα στοιχεία αποθεμάτων πετρελαίου

Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου σημειώθηκαν ενόψει των εβδομαδιαίων εκθέσεων αποθεμάτων από το American Petroleum Institute την Τρίτη και την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ την Τετάρτη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ενεργειακές εταιρείες απέσυραν 1,2 εκατ. βαρέλια αργού από τα αποθέματα την εβδομάδα που έληξε στις 17 Απριλίου.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα είναι η πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο που οι εταιρείες αντλούν πετρέλαιο από τα αποθέματα για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε καταγραφεί αύξηση 0,2 εκατ. βαρελιών, ενώ την τελευταία πενταετία (2021-2025) είχε σημειωθεί μείωση 3,7 εκατ. βαρελιών.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχώρησε στα 0,8516 ευρώ.