Μια μαζική ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας, έπειτα από προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ νέων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο πάρκο Λέινμπαχ, κοντά στο Γυμνάσιο Τζέφερσον, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ουίνστον-Σέιλεμ μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με δήλωση της Υπηρεσίας Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, αρκετά άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Ουίνστον-Σέιλεμ, Τζέισον Σουέιμ, ανέφερε ότι δύο ανήλικοι είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν στο πάρκο για να τσακωθούν. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένα όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα «να τραυματιστούν πολλά άτομα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει «πολλά άτομα» που εμπλέκονται στο συμβάν, ωστόσο οι ερευνητές εξακολουθούν να εξετάζουν την ακριβή συμμετοχή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για υπόπτους, θύματα ή μάρτυρες.

Ο Σουέιμ διαβεβαίωσε ότι τα σχολεία της περιοχής παραμένουν ασφαλή και ότι οι γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Τζέφερσον μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους κανονικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκο μιας ήσυχης, προαστιακής και κατοικημένης περιοχής βορειοδυτικά του κέντρου του Γουίνστον-Σάλεμ, μιας πόλης περίπου 250.000 κατοίκων.