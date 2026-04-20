Ιστορική είναι η 20ή Απριλίου 2026 για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Με αφορμή αυτό το ξεχωριστό ορόσημο, η ΠΑΕ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο-αφιέρωμα που αποτυπώνει τη διαδρομή του συλλόγου μέσα στον χρόνο, με εικόνες από την Τούμπα, στιγμές από τον κόσμο της ομάδας και έντονα συναισθηματικά στοιχεία που συνοδεύονται από γνωστά συνθήματα των φίλων του ΠΑΟΚ.

«100 χρόνια ασπρόμαυρης παράνοιας

100 χρόνια αγάπης, πάθους, καψούρας

100 χρόνια γεμάτα μάχης, αντίστασης, περηφάνειας

100 χρόνια σε κάθε γήπεδο, σε όλη τη Γη

100 αρρώστιας, τρέλας, ηδονής

Εμείς μαζί, για μια ζωή».

Η ανάρτηση αποτελεί έναν φόρο τιμής στον έναν αιώνα ιστορίας του συλλόγου, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της και τη διαχρονική της πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.