Η Μπόρνμουθ βρήκε τον αντικαταστάτη του Άντονι Ιραόλα στο πρόσωπο του Μάρκο Ρόζε, πρώην προπονητή των Σάλτσμπουργκ, Γκλάντμπαχ, Ντόρτμουντ και Λεψίας.

Ο Γερμανός τεχνικός υπέγραψε συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια με τη Μπόρνμουθ και αναλαμβάνει καθήκοντα από τη σεζόν 2026/27, όταν ολοκληρώσει τη θητεία του ο Ιραόλα.

