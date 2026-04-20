Ο Ριβάλντο γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του σε ζεστό οικογενειακό περιβάλλον, επιλέγοντας να μοιραστεί τη στιγμή με ένα συμβολικό και συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παλαίμαχος άσος, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002 με τη Βραζιλία και άφησε το στίγμα του σε κορυφαίο επίπεδο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ενώ πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στην ανάρτησή του, στάθηκε στη σημασία της ζωής, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για όσα έχει βιώσει μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δυσκολίες που τον διαμόρφωσαν, δίνοντας έμφαση στην αξία της οικογένειας και της πίστης.