Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Καλά, καλά, βιαζόμαστε, το ξέρω.

Αλλά η φιέστα της Μπάγερν ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές των Βαυαρών να πανηγυρίσουν μαζί με τα παιδιά τους στον αγωνιστικό χώρο.

Όταν κόπασαν οι εορτασμοί για το 35ο πρωτάθλημα της αρμάδα του Βενσάν Κομπανί, στο γήπεδο βρέθηκε και ο μικρός γιός του Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος αρχισκόρερ έπαιξε με τον μικρό μπόμπιρα, αντάλλαζαν πάσες, έπαιξε και γκολκίπερ για χάρη του πιτσιρίκου.

Ο μικρός φυσικά φορούσε τη φανέλα με το νο9 των «κόκκινων» και δείχνει αν μη τι άλλο να κατέχει τα μυστικά της καλής εκτέλεσης, αποσπώντας και την αποδοχή του πατέρα του.