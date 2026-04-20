Οι Έλληνες διαιτητές εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με αφορμή τους ορισμούς για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, εκφράζοντας δημόσια την ικανοποίησή τους για τις επιλογές της ΚΕΔ και τη διαδικασία στελέχωσης του διαιτητικού τιμ.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής τους, οι διαιτητές ευχαρίστησαν τόσο τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση όσο και τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, στηρίζοντας παράλληλα τον ορισμό του Ευαγγέλου για τον τελικό.

Η δήλωση

«Οι Έλληνες διαιτητές και βοηθοί της Super League, αλλά και σύσσωμη η ελληνική διαιτησία, επιθυμούμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στον κ. Ευαγγέλου και στην ομάδα του για τον ορισμό τους στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο συγκεκριμένος ορισμός αποτελεί το επιστέγασμα της πορείας τους όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Παράλληλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Γκαγκάτση, καθώς και προς τον κ. Lannoy της ΚΕΔ, για το συνολικό πλαίσιο διαιτητικών ορισμών που εφαρμόστηκε στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς και για την απόφασή τους να οριστεί αμιγώς ελληνική διαιτητική ομάδα στον Τελικό.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι αγώνες διευθύνθηκαν από αμιγώς ελληνικές διαιτητικές ομάδες, τόσο εντός του αγωνιστικού χώρου όσο και στη θέση του VAR.

Η μοναδική εξαίρεση αφορούσε τις αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων των Big 4, όπου ορίστηκαν ξένοι VAR, μια επιλογή που αντικατοπτρίζει ισορροπημένη διαχείριση, χωρίς να μειώνει την εμπιστοσύνη που δείξατε στους Έλληνες διαιτητές σε όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Η συνολική αυτή προσέγγιση δεν αποτελεί μόνο τήρηση της δέσμευσης που είχε αναλάβει απέναντι στην ελληνική διαιτησία ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔ, αλλά συνιστά και μια ξεκάθαρη έκφραση εμπιστοσύνης προς τους Έλληνες διαιτητές.

Σε μια εποχή που η διαιτησία βρίσκεται διαρκώς υπό κριτική, η απόφαση αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η ελληνική διαιτησία διαθέτει την ποιότητα, την επάρκεια και την εμπειρία για να ανταποκριθεί στις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναγνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με γνώμονα την ανάπτυξη και την προοπτική της ελληνικής διαιτησίας. Δεσμευόμαστε, από την πλευρά μας, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματισμό, ώστε να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και να συμβάλουμε ενεργά στην περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση της ελληνικής διαιτησίας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το έμπρακτο αυτό βήμα στήριξης.

Με εκτίμηση,

Οι Έλληνες Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές».