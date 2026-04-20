Η Εθνική Ελλάδας θα δώσει φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Σουηδία, ταξιδεύοντας στις αρχές Ιουνίου στη Στοκχόλμη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΠΟ, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου στην «Strawberry Arena», με την «γαλανόλευκη» να αντιμετωπίζει μία δυνατή ευρωπαϊκή αντίπαλο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της.

Η αναμέτρηση αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την ελληνική ομάδα, που συνεχίζει τον αγωνιστικό της σχεδιασμό ενόψει των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την αντίστοιχη της Σουηδίας, κατόπιν συμφωνίας των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας, χωρητικότητας 50.653 θεατών, βρίσκεται στην περιοχή Σόλνα, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας και αποτελεί την έδρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ποδοσφαίρου της χώρας και της ΑΙΚ Στοκχόλμης.

Ελλάδα και Σουηδία έχουν αναμετρηθεί 8 φορές, σε 5 φιλικούς και 3 επίσημους αγώνες. Η Εθνική έχει 3 νίκες, οι Σουηδοί 2 και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ήταν αυτές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η Ελλάδα επιβλήθηκε 2-1 στην Αθήνα στις 08/09/2021 και οι Σουηδοί νίκησαν 2-0 στην έδρα τους στις 12/10/2021».