Με βάση τα επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων για την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, η εγχώρια αγορά καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές τιμές, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει σταθεροποιηθεί πάνω από το όριο των 2 ευρώ.

Οι τιμές ανά νομό

Οι τιμές παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να επιβαρύνονται σημαντικά:

Οι υψηλότερες τιμές: Οι Κυκλάδες παραμένουν η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτ. να φτάνει τα 2,206 € και του Diesel κίνησης επίσης στα 2,206 €. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με την αμόλυβδη να είναι στα (2,127 €) και το Ηράκλειο (2,095 €).

Οι χαμηλότερες τιμές: Οι πιο προσιτές τιμές απλής αμόλυβδης εντοπίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται στα 2,004 € και τον Νομό Κορινθίας να καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή πανελλαδικά στα 2,010 €.