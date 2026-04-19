- Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ διαπίστωσε «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε ότι οι δύο πλευρές είναι ακόμη μακριά από συμφωνία.
- Οι Χούθι της Υεμένης απείλησαν να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ εάν ο Τραμπ συνεχίσει «όλες τις πρακτικές και τις πολιτικές που εμποδίζουν την ειρήνη».
- Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο εναέριος χώρος της χώρας θα ανοίξει ξανά σε τέσσερις φάσεις, ξεκινώντας με πτήσεις διέλευσης.
- Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο «που ο αμερικανικός λαός δεν θέλει» και ότι έθεσε σε κίνδυνο τα αμερικανικά στρατεύματα κατόπιν παρότρυνσης του Νετανιάχου του Ισραήλ.
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του επιλοχία Λίντορ Πόρατ, 31 ετών, σε μάχη στο νότιο Λίβανο, ενώ εννέα άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, ο ένας σοβαρά. Ο θάνατος αυτός ανεβάζει σε 15 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.
- Χθες Σάββατο, ο 48χρονος διοικητής εφέδρων Μπαράκ Καλφόν υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από περιστατικό στο νότιο Λίβανο.
- Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ενέδρα εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο, η οποία αποδόθηκε στη Χεζμπολάχ που αρνήθηκε εμπλοκή.
- Το Ιράν ξανάκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών,
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία
Η ψηφοφορία διεξάγεται εν μέσω πολιτικής κρίσης και χαμηλής εμπιστοσύνης των πολιτών.
Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς τα ανατολικά
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ανατολική Θάλασσα, με τους πυραύλους να καταλήγουν κοντά στις ακτές της, έξω από την ιαπωνική ΑΟΖ. Η εκτόξευση έγινε από τη Σίνπο στις 06:10 τοπική ώρα.
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Νέα επεισόδια και διπλωματικό αδιέξοδο
Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ διήρκησε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο.
Κληρονομική διαδοχή χωρίς διαθήκη: ποιος κληρονομεί και με ποια σειρά; Πολλοί πολίτες απευθύνονται πλέον σε συμβολαιογράφους με ερωτήματα όπως «Πώς μοιράζεται η περιουσία όταν δεν υπάρχει διαθήκη;» ή «Ποιοι έχουν δικαίωμα κληρονομιάς σε περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης». Οι ειδικοί εξηγούν ότι η λεγόμενη «κληρονομική πυραμίδα» περιλαμβάνει έξι διαδοχικές τάξεις, σύμφωνα με τον νόμο, που ξεκινούν από τα στενά μέλη της οικογένειας. Αν δεν […]