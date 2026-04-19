  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ διαπίστωσε «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε ότι οι δύο πλευρές είναι ακόμη μακριά από συμφωνία.
  • Οι Χούθι της Υεμένης απείλησαν να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ εάν ο Τραμπ συνεχίσει «όλες τις πρακτικές και τις πολιτικές που εμποδίζουν την ειρήνη».
  • Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο εναέριος χώρος της χώρας θα ανοίξει ξανά σε τέσσερις φάσεις, ξεκινώντας με πτήσεις διέλευσης.
  • Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο «που ο αμερικανικός λαός δεν θέλει» και ότι έθεσε σε κίνδυνο τα αμερικανικά στρατεύματα κατόπιν παρότρυνσης του Νετανιάχου του Ισραήλ.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο του επιλοχία Λίντορ Πόρατ, 31 ετών, σε μάχη στο νότιο Λίβανο, ενώ εννέα άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, ο ένας σοβαρά. Ο θάνατος αυτός ανεβάζει σε 15 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.
  • Χθες Σάββατο, ο 48χρονος διοικητής εφέδρων Μπαράκ Καλφόν υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από περιστατικό στο νότιο Λίβανο.
  • Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ενέδρα εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο, η οποία αποδόθηκε στη Χεζμπολάχ που αρνήθηκε εμπλοκή.
  • Το Ιράν ξανάκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών,

